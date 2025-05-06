首季二手蝕讓1882宗 佔比增至36%

樓價下挫，二手私宅轉手蝕讓比例上升，代理報告顯示，今年首季二手虧損個案錄1,882宗，佔比增至高達36%，按季上升約兩個百分點。

利嘉閣陳海潮表示，經濟未穩情況下，蝕讓沽售仍然普遍。綜合土地註冊處資料，上季合共錄3,317宗私宅轉手獲利買賣登記，佔同期已知上手買入價的買賣比例僅約63.4%，已連跌7季，並創約16年新低。

期內將軍澳日出康城屋苑平均每宗成交虧損約4.4%，獲利比率僅約36.7%，為各項目當中最低。該行預計，面對關稅戰及新盤持續低價搶佔市場下，今季私宅轉手獲利比率將繼續偏低。

龍譽兩房8年貶19% 事實上，近日市場不乏蝕讓買賣，供應充裕的啟德發展區再有一手業主蝕讓出貨，利嘉閣劉蜀永稱，區內龍譽1A座高層F室，實用面積約515方呎，兩房梗廚間隔望海景，以1,038萬元成交，呎價約20,155元，較2017年一手購入價下跌約249.2萬元，貶幅約19.4%。

至於10大屋苑過去3天假期交投表現回穩，中原指出，該批屋苑過去3天假期合共14宗成交，全數於周六、日錄得，較對上一個周末反彈一倍。不過，期內多個屋苑錄蝕讓成交，該行郭麗娟表示，茶果嶺麗港城35座低層G室，實用面積約517方呎，以518萬元沽出，呎價約10,019元，單位自2015年7月至今累貶約30.8萬元。

中原關偉豪表示，將軍澳新都城1期2座高層G室兩房戶，成交價538萬元，呎價約14,780元。原業主持貨近8年帳蝕約62萬元。