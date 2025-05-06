拍賣消息：旺角銀主貨598呎開價308萬

經濟環境未見好轉，市區核心購物區連環出現兩個私人住宅銀主貨，推拍價低至「3字頭」，個別呎價不足5,000元。

環亞物業拍賣將於周三推出約55項物業，其中，一口氣推拍旺角西洋菜南街52號及61號兩個舊樓低層住宅單位，實用面積分別約598方呎及847方呎，現已交吉，銀主開價僅308萬元及420萬元，呎價約5,151元與約4,959元。

同場推拍屯門碧翠花園21座高層B室銀主盤，實用面積約709方呎，連一個車位推拍價480萬元，呎價約6,770元；個別銀行網上估值約554萬元，開拍價低約74萬元。該屋苑22座一個相同面積高層戶，2020年成交價曾高達800萬元，拍賣單位開價低約四成。

緹岸低購入價63%翻拍 黃開基拍賣行於同日推拍約11項物業，包括尖沙咀重慶大廈中層B8室，屬業主盤，單位實用面積約877方呎，連賓館租約，開價348萬元，呎價僅約3,968元。該行指，物業估價約440萬元，推拍價低約20.9%。

另外，忠誠拍賣於周四推出8個物業，當中，屯門掃管笏緹岸第1期2A座高層D室銀主單位，實用面積約383方呎，減價40萬元，以250萬元翻拍，呎價約6,527元。該公司指，單位估價約380萬元，開價低約130萬元。資料顯示，原業主逾4年前以約681萬元買入單位，拍賣價低約63.3%。