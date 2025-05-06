簡訊一覽
●騰訊控股(00700)旗下的微信數據顯示，內地五一長假期間，微信支付交易筆數按年增逾10%，高鐵出行、公共交通、餐飲等為熱門消費項目；出境微信支付交易筆數按年增長37%。另外，微信支付外卡數據顯示，外籍用戶在中國內地消費筆數、金額均按年升近兩倍，港人北上消費筆數及金額亦按年錄得翻倍增長。
●同程旅行(00780)報告顯示，今年內地五一長假期的境內旅遊市場熱門程度或創歷史新高，並有望延長至假期結束後的首個周末。五一長假期間，四星級酒店及五星級酒店預訂分別按年增長54%及28%，低星級酒店預訂亦增加24%。
●中國商務部商務大數據監測顯示，5月長假期期間，內地重點零售和餐飲企業銷售額按年升6.3%。假期首4天，汽車以舊換新補貼申請超過6萬份，帶動新車銷售88億元（人民幣‧下同）；消費者購買12大類家電產品356萬件，帶動銷售119億元；購買手機等數碼產品242萬件，帶動銷售64億元。
●周四掛牌的鈞達股份(02865)公布，發售價定為每股22.15元，屬招股區間中間偏下限。另俗稱「藥界茅台」的恒瑞醫藥通過上市聆訊。
●康耐特光學(02276)擬通過旗下日本間接全資子企Asahi Lite Optical投資建設自動化車房樹脂鏡片產線，專注高端訂製化鏡片的生產及銷售。項目總投資400萬美元，料今年7月底前完成產線建設並正式投產，可望有效對沖中美貿易摩擦導致的關稅成本上升風險。
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