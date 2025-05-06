美擬立法堵走私漏洞 AI晶片須設定位功能

由於英偉達（Nvidia）不時「喊冤」，說無法追蹤其搶手的頂級人工智能（AI）晶片最終被銷往何方，現在美國國會打算就此立法堵塞漏洞。伊利諾伊州聯邦眾議員福斯特（Bill Foster）準備在未來幾周提出法案，要求英偉達等的AI晶片須配備位置追蹤功能，它生效後6個月內，商務部要制訂有關監管。

福斯特是民主黨人，上周再提出踢走25隻中概股的共和黨籍眾議員穆里納亦表態支持，說他做主席的眾議院美國與中國共產黨戰略競爭委員會有跨黨派共識，要求英偉達等公司在其性能最好的AI晶片設置定位功能。由此可見，防範中國科技實力超越美國屬兩黨共識，即使特朗普的施政令朝野兩黨嚴重對立。

英偉達股價早段跌1.5% 福斯特稱，掌握多份可靠報告論證大批美國頂級晶片被偷運到違禁的地區，一些沒公開而已，「這絕非憑空想像的問題，刻下已經是，遲早我們可以發現中國忙着設計搭載大量晶片的武器，退一步是重要性與核能相當的AI。」

他又稱，業界已經有技術追蹤晶片的所在地。消息指，一家分屬「美股七雄」的科技企業基於安全考慮，追蹤自家研發的AI晶片位處何方。外媒指，可以讓晶片連接去一個加密的伺服器，透過信號傳輸的時間得出位置。

福斯特本次立法還有一個較難執行但更毒辣的目標，就是讓未經美國政府正式授權出口的AI晶片不能啟動。他認為，現在應該開始討論有關技術。

英偉達拒絕評論，其股價周一早段跌1.51%，報112.76美元；本周公布季績的超微半導體（AMD）曾升2.83%；博通（Broadcom）則曾跌1.78%。