安森美半導體料本季收入再降

關稅戰所觸發的宏觀經濟陰霾籠罩全球，汽車及工業晶片大廠安森美半導體（onsemi）指引本季收入14億至15億美元，以中間值計按年再跌16.43%；經調整毛利率介乎36.5至38.5%，以中間值計按年挫7.7個百分點；經調整每股純利48至58美仙，以中間值計按年跌44.79%。經營尚未走出幽谷的消息拖累股價周一早段曾跌逾10%。

汽車應用銷售額連跌4季 截至3月底止季度，即使人工智能（AI）數據中心相關的收入按年飆升超過一倍，安森美收入按年跌21.74%至14.45億美元，列帳基準毛利率按年暴瀉25.5個百分點至20.32%，存貨周轉天數（DOI）亦較對上一季有所上升。如是者，公司上季經調整純利按年瀉50.13%至2.31億美元。

以終端市場劃分，上季來自汽車應用的銷售額按年挫25.1%至7.61億美元，連跌4季，創下12季新低；收入貢獻緊隨其後的工業，亦見銷售額按年倒退15.97%至4億美元。

按照日本以外亞洲地區去年及今年首季的收入佔比均為「47%」，理應以中國為主的該地區上季收入按年倒退逾兩成；另一個收入貢獻下滑的地區為美洲，按照去年和今年首季收入佔比分別為23%及20%，可以得出上季美洲收入按年倒退超過三成。

參考業務相近的半導體老店德州儀器，指引今季收入有望繼續按年回升，且「工業市場有所復甦」，安森美似乎落後同業。

不過，業績演示材料提到，公司的圖像感應器晶片於工業和汽車領域均為龍頭，ADAS（高級駕駛輔助系統）的市場份額高達68%，800萬像素的產品正在增加，可把平均售價（ASP）倍增；其第三代半導體碳化硅（SiC）功率器件的市場份額可以擴大到35至40%。