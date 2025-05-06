奧迪經營溢利率失色

上季華交車量挫6% 業績指引暫不變 以「四個圈」商標聞名的德國名車奧迪（Audi）一向予人高檔感覺，可惜暫時不是很賺錢。事緣該品牌上季經營溢利率按年升0.38個百分點後，也只有微薄的1.49%。就算計及林寶堅尼（Lamborghini）等更賺錢的品牌，奧迪集團（Audi Group）上季經營溢利率亦只是由3.39%微升至3.48%，原因包括中國市場競爭加劇，卻無足夠的純電動車款應市。

截至3月底止季度，Audi電動車交付量按年增長30.14%至4.63萬輛，可惜該品牌的整體交付量按年仍倒退3.4%至38.34萬輛，原因是競爭愈益激烈和車款青黃不接。按照中國（包括香港）佔比由39%降至38%計算，即Audi上季在中國的交車量按年倒退接近6%。

林寶堅尼銷售仍升12% 儘管如此，Audi上季銷售額按年增長12.43%至136.69億歐元，經營溢利按年升48.14%至兩億歐元。

其他品牌方面，Bentley上季交付量按年仍倒退4.7%至2,388輛，銷售額也按年下跌3.92%至6.61億歐元，經營溢利率按年急跌6.7個百分點至10.74%。

屬於「身份象徵」的林寶堅尼，上季業績較為硬淨，整體交付量按年升12.81%至2,967輛，產量則按年減少24.8%至2,446輛，主要是Huracan停產，繼承它的Temeratrio計劃今年開始生產。按照中國（包括香港）佔比由6%降至2%計算，林寶堅尼上季在中國的交車量按年倒退逾六成，可能不夠60輛。

不過，林寶堅尼的賺錢能力遠勝Audi和Bentley，經營溢利按年升32.62%至2.48億歐元，亦即比起Audi賣逾38萬輛賺更多，經營溢利率有27.7%，按年擴0.64個百分點。

奧迪集團暫時維持今年業績指引不變，包括交車量起碼維持去年的170萬輛，最樂觀情況會升近6%至180萬輛；收入會增加到675億至725億歐元，以中間值計增長約8.5%；經營溢利率會從去年的6%，擴大到7至9%之間。

然而，上述指引並未計及美國關稅的影響。財務總監里特斯貝格爾表示，Audi問題在於未有在美國設廠，於美國最好賣的Q5 SUV（運動型多用途車）也得從墨西哥運過去，所以下一步怎麼辦先要看美國如何發落墨西哥，以及寶馬（BMW）和平治（Benz）等行家做甚麼。

擬在美設廠應對關稅 話雖如此，集團也準備為Audi在美國建立產能，今年會選址，正評估能否與母公司福士（Volkswagen）在田納西州的廠房有協同效應。由此可見，特朗普令外界大為反感的關稅大棒，某程度上逼到一些車廠把產能設於美國。

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