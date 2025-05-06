港具科研實力 低稅利搶人才

賽昉科技早前與香港投資管理公司（HKIC）結盟，推動本港RISC-V晶片生態圈建設，涵蓋相關晶片之設計、關發與應用，以及人才培養等。賽昉創始投資人陳英龍表示，就算本港未必是半導體生產基地，仍有很強的科研實力，並會帶動產業的發展，尤其是一直作為本港經濟支柱的金融業。

推動創科加速本港經濟轉型與增長並無爭議，問題是現在才開始發力半導體業，又能為本港創造多少GDP（本地生產總值）？

專業服務優勢助創科發展 陳英龍稱，土地和藍領勞動力的短缺，以及成本問題，難免令本港較難在製造環節攫取創科成果的經濟產值，但創科也需要金融和法律等專業服務作為配套，這正是香港的優勢，賦生資本在香港引資差不多20億美元（約156億港元）即為一例，「Bonnie Chan（港交所行政總裁陳翊庭）都希望日後賽昉留在香港上市」（賽昉已表明會優先考慮在港上市）。

賽昉首席執行官徐滔以英偉達（Nvidia）為例，其行銷全球的晶片也不是美國製，但其開發以及那些晶片帶來的附加值，一樣為美國帶來豐厚收益。賽昉立足香港會創造就業職位，為學生提供實習機會。公司與港投簽訂戰略合作協議當天，同時宣布夥拍與城市大學和超聚變分別成立「RISC-V生態聯合實驗室」和「數智未來聯合創新中心」，結合學術研究和產業應用的前沿觸覺，推動本港RISC-V產業發展。