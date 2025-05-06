賽昉夥各界鑄國產芯

RISC-V晶片開源 AI應用創新空間龐大 早前有傳中央草擬指導意見，鼓勵全國使用RISC-V指令架構的晶片，消息之所以引起關注是因為RISC-V屬於開源技術，或許不會成為美國鷹派政府卡中國脖子的利器。內地領先RISC-V晶片設計公司賽昉科技（StarFive）的管理層接受本報獨家專訪時表示，中國發達的產業為RISC-V帶來很多開發創新應用的機會，仍有很大機會追上主流的晶片。

力拓軟件填補差距 賽昉聯合創始人兼首席執行官徐滔表示，RISC-V不斷發展，但其產品與基於x86或Arm設計的產品相比，差距「還是蠻大」，接下來必然會加強對軟件的研發，跟晶片相輔相成，提升晶片的表現，「就像Nvidia（英偉達），它的軟件生態非常強。」

其實「性能」是一個很籠統的詞。徐滔指，視乎你要比較甚麼工作，一些工業應用RISC-V已經追上x86或Arm，如果是刻下外界關注的伺服器晶片，「可能還是要花很久的時間，沒有人知道多久，我個人感覺是要3、5年。」然而，採用RISC-V作為晶片的基礎技術，可以跳過很多技術上和商業上的障礙，助晶片國產化快速發展。

不過，賽昉創始投資人陳英龍補充，RISC-V晶片剛剛起步，跟x86、Arm比較略嫌不公，RISC-V開源的特性使各界能夠「眾志成城」，因此賽昉與超聚變（xFusion，內地AI伺服器大廠）等各路企業合作，於各式各樣的應景場景修行，「從後趕上的概率也是很大的」。

實現晶片供應自主的阻礙，始終是半導體生產有很多領域的技術由美國及其盟友的公司所掌握，並非單靠RISC-V就夠解決。頂尖製程之所以重要是因為可以加速數據在晶片上穿梭，提高運算速度，並且以更少的耗電處理相同或更多的運算任務。

賽昉提過，其應用於高效能運算（HPC）場景的「天樞」系列中央處理器（CPU）核心IP（知識產權）在台積電12納米製程上能夠每秒運算超過80億次，這是內地晶片廠能夠自行量產的工藝範圍內。

不過，徐滔澄清，「天樞」並非晶片，而是一套供他人採用的設計方案，「可以用任何製程來做你的產品」，採用甚麼製程一向都是成本與性能之間的平衡。它在晶片中的作用主要是管理系統，跟用於計算的GPU（圖像處理器）有區別，但任何複雜系統都要管理CPU內核，人工智能（AI）晶片亦不例外。至於同屬美國「卡脖子」法寶的EDA（晶片設計軟件），賽昉國產和外國的都有使用。

開發新品攻AI推論 AI已被喻為國與國之間的「軍事競賽」，以數據中心需要有大量不同晶片方可運作，賽昉也會積極部署。徐滔表示，公司會布局推論方向的晶片。「RISC-V可以在執行AI應用大派用場，並有很多創新空間，因為它開源且架構較靈活；上次與港投公司簽約合作時就演示了我們的晶片部署了DeepSeek。」賽昉擬於下半年量產的「獅子山」將應用於數據中心的安全和營運維護。

另外，徐滔指出，推論也有很多種，要是萬能的推論，基於運算的負擔，固然須用上尖端製程，但推論也可以只應付某個應用場景，尤其是現在很多人把大模型精簡化，例如專門設計一個AI模型，運用平面圖像去檢測安全，它不需要很多算力，那麼就不必用上尖端製程，更何況可以運用軟件令產品更加精明。