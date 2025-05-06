銷量或受制保值低保費貴

中國新能源車產業強勢崛起，可是樹大自然招風，網上不時見到內地車主抱怨國產新能源車的種種不是，除了電池自燃和造工用料外，可能影響購置意欲的是保值率較低和保費上漲。

電池損耗 保費高燃油車63% 大和中國及香港汽車、交通及工業研究主管劉偉健表示，新能源車保值率較低是由於電池會損耗，而且軟件等功能會推陳出新，反觀傳統燃油引擎車價值可以維持較長時間，本身是沒多少新功能而已。這個問題相信會隨着電池技術改善，「或者你買插電混能，這可能會是較保值的新能源車。」

然而，更被詬病的是保費上漲，養車成本會削弱購買意欲。國家金融監督管理總局數據顯示，2023年新能源汽車車均保費為4,395元（人民幣‧下同），比燃油車高63%，扣除車齡等因素仍比燃油車新車高約10%。保費加價是因為新能源車往往是一體化設計，出事要用原廠貨，維修成本自然高，繼而推高賠付成本，保險公司自然要加保費。新能源車險去年承保虧損57億元，賠付率超過100%的車系有137個。

面對社會抱怨新能源車「保費貴、投保難」，金監總局和工信部等今年發布《關於深化改革加強監管促進新能源車險高質量發展的指導意見》，目的之一是促進車企從生產設計源頭降低碰撞損失和維修成本、豐富維修零部件供給渠道和類型。

劉偉健亦相信，保費會穩定下來，「況且如果你想用輔助駕駛，應該都要買電動車。」社會上充斥不少對新能源車的質疑，但「實數」反映中國新能源車需求並未減弱。