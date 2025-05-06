舊換新補貼料持續4年

內地經濟下行壓力愈來愈大，不少經濟學家質疑「以舊換新」作為一種經濟刺激措施不能持久，汽車股豈不是會失去一個重要銷售增長動力？大和中國及香港汽車、交通及工業研究主管劉偉健卻認為，這種新能源車補貼可以「玩多三、四年」。

他解釋：「舊年以舊換新嘅對象係國三（中國第三階段汽車排放標準）或更舊的燃油車，到今年初就加埋2012年6月或之前註冊嘅國四車。2012年汽車銷量增長仲係好快，下年佢可以畀多一年嘅國四車換新，於是適用嘅汽車數量會持續上升，個範圍會愈來愈大，考慮到2018年開始實行國五，針對國四嘅以舊換新可以持續幾年。」

劉偉健認為，縱然車股本身會波動，但未來兩、三年銷售都不會太差。中國現時新能源車的滲透率大約四成多，可以進一步提高，到六、七成左右才會減慢，首先目前新車基本上都是新能源。

此外，「到依家都仲未轉電動車嗰班燃油車司機，可以堅持點都唔會轉，但係應該比較接受到PHEV。再者，其實除了中國和歐洲，全球並不是很堅持推動新能源車，PHEV反而可以切合環保的需求。」