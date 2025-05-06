Tesla全自駕難威脅華車企

兩方案齊備如虎添翼 Tesla早前在內地開放FSD，網上流傳大量車主誇讚它如何順暢的影片，讓雷軍謙虛的純視覺方案可能會改寫投資邏輯——FSD會完勝中國車企。諷刺的是，震動全國的安徽SU7炒車意外，涉事車輛也是純視覺方案，後來網上流傳一名Tesla車主以差不多的車速駛過事發路段，FSD應對自如。

劉偉健接受本報訪問時表示，Tesla的純視覺方案固然是最領先，中國車企要追趕會「有排搞」，所以用激光雷達補足，但純視覺和激光雷達並非「你死我活」的對立關係，反而日後自動駕駛都應該會安裝激光雷達，以增強車輛對環境的掌握。

「Tesla當初選擇純視覺方案是因為激光雷達當時比現在貴10倍，美國可能更貴，但現在每個不過是1,000多元（人民幣‧下同），之後當輔助駕駛進入L3（真正意思上的自動駕駛），大家就會想：硬件一定要夠穩陣。除非你對自家的純視覺方案超級有信心，否則都會安裝激光雷達，純視覺再加激光雷達會比較合理，如虎添翼。」

SU7車禍無礙技術發展 談到SU7致命車禍，劉偉健認為或多或少會影響民眾對於輔助駕駛的信心，但技術發展不會停下來，「反而係日後再出事，車企由於要負責，會更傾向用比較安全的方案，不會冒險堅持用純視覺，例如加番個激光雷達，否則出咗事又比人話『千幾蚊都慳』，得不償失。」

他亦不認為Tesla的FSD會對中國車企構成很大的威脅，不見得銷量因為它而大增，「其實我都試過FSD最新美國版，而Tesla做到嘅嘢，中國車企都已經做到……可能你揸架吉利去SU7出事路段都會無事。」他相信，除了價錢和充電，輔助駕駛會是決定車企競爭力的重要因素，「大家買新車嘅時候都有期待。」

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