鈉離子電池短期未必成主流

鋰電池技術和產業鏈已非常成熟，但絕非交通運輸新能源技術的終點，鈉離子電池、固態電池和氫能接踵而來，押注氫能已久的豐田汽車（Toyota）直言挑戰中國相當困難。不過，分析認為，一般消費者最關注的始終是售價，上述令資本市場興奮的新技術暫時未必有很廣闊的應用場景。

了解寧德時代必須知道其鈉離子和固態電池的部署。鈉的化學特性與鋰相近，儲量較豐富——鹽就是氯化鈉，專家估計鈉電池量產後可降低鋰電池的價格波動。固態電池好處是把電池的電解質由目前液態變成固體，降低電池體積，提升車上電池組的能量密度和續航。

寧德時代上月發布的鈉離子乘用車電池號稱能量密度幾乎拍得住鋰電池，但談及固態電池進度卻較保守，雖然確認後年開始試產，但外界更記得首席科學家吳凱所說，「以技術和製造成熟度來評價，全固態電池研發項目目前（去年）處於4分，目標是2027年達到7至8分，屆時可小批量生產……2030年實現規模量產。」專家指，現時當務之急是建立基礎材料供應鏈。

不過，大和中國及香港汽車、交通及工業研究主管劉偉健相信，兩種技術未必動搖到鋰電池的地位。鈉離子的障礙在於碳酸鋰仍便宜，可能未有具備非用不可的性價比，反而或因規模不足而較貴，況且鋰電池快充已很厲害。他估計，鈉電池的應用場景會是兩輪車，取其安全性，但市場規模會小很多。

成本對於固態電池的挑戰就更大，「若果推出時價錢是液態電池的幾倍，一般購買電動車的人恐怕不會接受……液態電解質的鋰電池現在續航里程已經達到700公里或更長，也愈來愈安全，續航里程有1,000公里的固態電池不一定很吸引。」他估計，固態電池於航空、航天領域會更有用武之地，「他們較捨得花錢。」

氫能太貴 選用機會微 至於氫能，劉偉健認為它取代鋰電池的機會更低，原因也是太貴，且要構建全新的產業鏈，不太可能會有很多消費者為了環保理念而選購，電動車已經是相當環保的選項。況且氫能有多環保也值得商榷，因為製氫過程會流失不少能量，這是化學原理使然。

豐田氫能技術主管山形光正直言，中國的氫能貨車已是全球最先進，指政府配套充足，成本僅日本三分之一；要是各國不加碼投資有關技術和降低成本，氫能會步電動車的後塵——被中國主導。