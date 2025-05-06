寧德時代攻儲能 大行唱好

毛利率增幅超車用電池 成盈利增長動力 市傳深圳創業板的「股王」、中國車用電池巨頭寧德時代最快本周來港上市，憑着50億美元的集資額成為本港4年來最大宗首次公開招股（IPO），可謂香港資本市場今年一大盛事。該企不僅在產能嚴重過剩的車用動力電池稱霸，連Tesla賴以提升估值的儲能系統（ESS）業務亦領先。野村直言儲能業務會是一眾電池廠商的催化劑。

野村早前作了一個驚人估算，目前佔全球車用電池產能74%的中國，就算今年起3年，車用電池產能增長有12.08%，低於電動車（純電及插電混能）交付量13.27%的增速，產能利用率都不會高於30%，比起歐洲和北美低一大截。

Tesla採用寧德時代磷酸鐵鋰（LFP）電池的儲能產品Megapack去年出貨量激增超過一倍，推動能源業務的毛利率提高7.27個百分點至26.17%，上季再升至28.75%，遠勝賣車，局部對沖了電動車部門的盈利下行壓力。寧德時代儲能系統銷量更勁，亦見儲能業務的毛利率及其毛利增幅都超過車用電池，成為去年盈利增長的重要支柱。

多用磷酸鐵鋰 安全價廉 Tesla行政總裁馬斯克對Megapack很有信心，把電儲起來可以充分運用電廠的產能，遂見電力公司開始採購，每年出貨量最終會從目前的吉瓦時（GWh）規模，提升至其1,000倍的太瓦時（TWh）級別。

車用電池分LFP和NCM（三元），N、C、M分別指鎳、鈷和錳，優點是能量密度較高，如寧德時代最高達到每公斤350Wh（瓦時），比LFP多75%，於車身重量不變的情況下有盛載更多電力，但未必夠LFP安全，且成本較高。野村分析，NCM較能滿足「食電獸」數據中心的儲能需要（同一面積可儲存更多電量），但現時儲能系統仍主要採用LFP，就是因為成本低和安全，中國電池廠商正好在LFP很有成本優勢。

野村：產品海外需求殷 馬斯克不諱言，Megapack靠上海超級工廠出貨，Tesla能源業務受特朗普關稅的衝擊比電動車業務更甚，正四處張羅設備在美國生產LFP電池，為美國市場組建去中國化的能源產品供應鏈。野村看好寧德時代的原因亦包括儲能系統需求殷切，海外LFP電池產能有限，大可以把關稅成本轉嫁。

一部Megapack可儲存3.9MWh（兆瓦時）的電，為一個香港3人家庭月均用電量的14倍。然而，其供應商寧德時代的天恒（Tenor）儲能系統，不但號稱容量高達6.25MWh、5年內不衰減，並有每升0.43度電的能量密度，且看Tesla能否透過能源管理軟件等一系列方案補足。

上市車用電池廠商2024年業績比併