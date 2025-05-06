日財相：無意沽美債作貿談籌碼

加藤勝信

美國最大海外「債主」的動向備受關注，日本財務大臣加藤勝信對外澄清，不會在日美貿易談判中利用手持的巨額美國國債施壓。同時，日圓在避險需求升溫的背景下，再次吸引買盤，帶動日圓匯價周一做好，兌每美元曾高見143.54，曾漲約0.77%。

外媒報道，加藤勝信表示，日本無意出售其持有的美國債券，作為與美國進行貿易談判的籌碼，又不認為出售美國國債是美日談判的工具。他補充，日本持有的美國國債可以是貿易談判的一張牌，但日本是否使用這張牌，則是另一個問題。日本持有美債的主要目的是確保其擁有足夠的流動性，以便在必要時對日圓進行干預。

Yen價揚 馬元曾漲1.7% 投資者正等待周二開始的美國聯儲局政策議息會議，聯儲局將於香港時間周四凌晨公布議息結果，故市場情緒趨於謹慎。分析人士指出，日本央行上周四的政策會議盡顯謹慎態度，可能與日本經濟復甦的不確定性有關。目前而言，日本通脹持續擴大且工資增長前景樂觀，為未來貨幣政策緊縮預留空間，儘管日央行的鴿派基調明顯限制了圓匯近日的上漲空間，但並未完全抵銷投資者避險需求帶來的支撐，特別是考慮到貿易不確定性可能削弱美元的吸引力。

亞洲區內其他貨幣昨亦做好，馬元兌每美元漲1.7%至4.187，為去年10月初以來高位。菲律賓披索兌每美元漲0.3%至55.465，為去年3月中之後新高。高盛分析師指，隨着美元受壓，加上美國經濟衰退風險升高，讓亞洲出口商持有美元的風險和回報結構出現變化，並預測人民幣、新台幣和馬來西亞貨幣等亞幣會繼續升值。