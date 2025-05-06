道指低開253 美服務業PMI勝預期

儘管美國總統特朗普再淡化關稅對美國經濟的衝擊，但他再開徵關稅仍困擾金融市場，美股周一早段反覆，道指曾跌253點，報41,063點；標指曾跌52點，報5,634點；以科技股為主的納指曾跌185點，報17,792點。3大指數其後跌幅收窄。

油價曾瀉4% 創4年低 4月份美國ISM服務業採購經理指數（PMI）升0.8個百分點至51.6，勝預期。分項指數方面，新訂單升1.9個百分點至52.3；商業活動跌2.2個百分點至53.7；用工則升2.8個百分點至49。

石油輸出國組織及其盟國（OPEC+）下月再增產，紐約期油曾跌4.97%，每桶低見55.39美元；布蘭特期油曾跌4.53%，每桶低見58.51美元，均為逾4年低。摩根士丹利估計，下半年全球石油市場日均供應會較需求多110萬桶，過剩規模比原先的預測多40萬桶之桶，把布油今年第三、四季的均價預測由67.5美元，降至62.5美元；高盛則把布油和紐油今年均價預測分別降至60美元和56美元。

受累電影關稅 Netflix捱沽 特朗普對進口電影徵關稅，拖累串流影視平台Netflix股價早段曾瀉4.07%，連華特迪士尼也跌3.11%。

股神巴菲特上周六毫無預警宣布退休，其投資旗艦巴郡的董事會其後一致通過，阿貝爾明年元旦起接任行政總裁。儘管巴菲特仍會留任主席，外界亦相信巴郡的經營作風、派息政策都是「蕭規曹隨」，巴郡B類普通股仍曾跌6.85%。

東亞證券高級投資策略師陳偉聰表示，巴郡上季現金儲備再破頂且繼續淨沽股票套現，某程度反映美股估值仍未跌至吸引水平，暫時難重演過去兩年「放紙鳶」的漲勢，況且巴菲特本人亦對美國財政的可持續性、宏觀經濟結構問題有保留。他對標指的目標亦只是5,400至5,600點，現價缺乏上升空間。

陳續說，個人傾向巴菲特投資風格，注重長線價值，不必太過在意股價一時波動，不見得特朗普能夠完全改寫巴菲特賴以成功的「天時」——第二次世界大戰後國際秩序，以及全球化，因為總統任期有限制，施政有民意和國會選舉去制衡。他認為，中國不乏增長型股票，但內地監管政策較多不確定性，尤其是現時中美關係欠佳，對按照巴菲特原則的投資者來說有一定挑戰。