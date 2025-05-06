離岸人幣曾升穿7.2 資金料回流A股

中美緊張的貿易局勢有望降溫，離岸人民幣昨日升穿7.2兌每美元關口，是去年11月以來首次，曾升約0.3%，至7.1892，其後於7.2水平爭持。有分析認為，人民幣走強，反映資金回流市場，有助內地A股長假期後今日復市的表現。

分析師認為，人民幣受追捧有4大原因，首先是內地五一長假出行數據刷新歷史新高，可能注入更多經濟增長動能；其次是中美經貿磋商釋放出積極信號；三是避險資金可能正在增配人民幣資產；四是在美匯指數趨勢性下跌的情況下，出售外匯的結匯盤可能正在逐步釋放。

內地知名經濟學家李大霄稱，內地A股周二復市或受全球股市影響，惟受惠人民幣持續走強，有利整體表現，但基於A股的日均成交量遠較港股多，對資金波動的敏感較弱，因此A股的反應會較慢。

人行籲完善清邁倡議機制 另外，在意大利米蘭出席東盟與中日韓（10+3）財長和央行行長會議的中國人民銀行行長潘功勝指出，當前單邊主義正衝擊以規則為基礎的多邊經貿體系和國際治理體系，全球經濟不確定性上升，10+3區域面臨的經濟和金融風險亦顯著上升，進一步完善清邁倡議機制、強化區域金融安全網至關重要，又呼籲區域國家團結一致應對美關稅衝擊。

同時，會議各方就美關稅政策對全球和區域宏觀經濟形勢造成的影響、完善清邁倡議多邊化（CMIM）機制和「10+3」宏觀經濟研究辦公室（AMRO）等議題交換意見，會議通過了在清邁倡議多邊化下新設以人民幣等可自由使用貨幣出資的快速融資工具相關安排，並明確了清邁倡議機制化下一步討論方向。