新台幣曾飆5%三載高 台股跌

新台幣兌每美元表現

亞洲貨幣延續上周五強勢，新台幣兌每美元漲幅尤其凸出，周一開盤不久飆逾4%，罕有升穿30元大關，高見28.9元新台幣的3年高位，也創下最大單日漲幅。不過，台股受壓，加權指數昨收跌254點或1.23%。台灣的央行昨於收市後急現身，在發布會上重申美國財政部未要求新台幣升值，更呼籲市場切勿以臆測方式評論台灣的匯市。

指美方要求升值非事實 美國對外的貿易談判開始有進展，引領市場對非美貨幣的資產放下心頭大石，反而持有美元資產的台資企業措手不及。昨有交易員透露，台灣的中小型出口商大量沽售美元，同時，平日的美元買家收手，新台幣漲幅隨即放大，矛頭似乎指向台灣部門未如往時遏止匯市波動，據報台灣部門上周五曾入市托匯。

儘管台灣的央行連日多次澄清，但新台幣過去一個月已累漲逾一成，故引來外媒紛紛揣測，包括強勢新台幣可能被視為與美談判的有利籌碼、持有大量美元資產的台灣壽險企業為免身家大縮水而急切拋售美債、台央行對美國財政部匯率報告諸多顧忌等。周一早上多家台灣的銀行流動理財應用程式（App）出現緩慢狀況，部分銀行就此回應指，主要是查詢匯率及客戶換匯需求遽增所致。

台灣的央行行長楊金龍昨親自解畫，就近期新台幣匯市作出7項說明，包括外資匯入資金投資台股，加上廠商因新台幣升值預期心理而增加市面的美元供應，導致年初迄今新台幣兌美元匯率波動幅度擴大；該行並未參與台美經貿工作小組。

對於有報道指美方可能要求貿易對手的貨幣升值及轉換百年債券等議題，他強調均屬市場臆測，並非事實；故該行亦呼籲，台資廠商不要聽信市場過度誇大或不實的分析，產生非理性的預期而拋匯，最終反而損及自身利益。

憂利潤承壓 台積電挫 由於新台幣兌每美元連日急升，拖累電子權重股、出口股、金融股表現。作為權重最大的台股，台積電昨最多挫2.84%，收跌1.26%，報938元新台幣，因市場憂慮新台幣升值將對台積電第二季利潤造成不小壓力；另一半導體設計龍頭聯發科技亦微跌0.38%收市。