金管接美元沽盤兩日560億 銀行體系結餘增至千億

港元連續第二個交易日觸及7.75兌每美元的強方兌換保證，香港金融管理局周一再接貨，計及上周六凌晨紐約交易時段，共接72.35億美元（約560.71億港元）沽盤。

美議員促將25中概股除牌 同時，美方持續針對中資企業，據報美國兩名共和黨議員要求美國證券交易委員會（SEC）將25間美國掛牌的中國企業除牌，分析認為，投資市場正醞釀完美風暴，建議投資者應趁高食胡。

在香港現行聯匯制度下，港匯一旦觸及7.75的強方兌換保證，金管局就會按銀行要求賣出港元，有效確保貨幣及匯市運作順暢。金管局繼上周六凌晨紐約交易時段承接60.05億美元沽盤，創下金管局2005年推出強弱方兌換保證價完善措施以來，單日最大金額入市紀錄之後，周一再承接了12.3億美元沽盤。

5月開局兩度入市規模，等同向市場注入約560億港元，銀行體系總結餘將於5月7日升至約1,008億港元。iFAST Global Markets Limited投資總監溫鋼城稱，資金續流入香港，其他地區貨幣升幅也驚人，惟美匯指數昨跌約0.41%，以貨幣而言跌幅算多，認為現時美元弱不禁風，更以「資金走難」形容，美國或難以解決投資者失去信心等問題。

本周市場焦點在於本周美國聯儲局的議息會議，惟他稱，市場已不預期利率會下調，甚至最新將減息時機再推遲至7月30日，全年最終只減息3次，利率下調至年底的3.75厘。換言之，「放水」機會減少，加上仍有6.5萬億元美債將於6月到期，同時美國與其他國家就關稅的談判依然膠着，不少貨物已停止出口至美國，令對等關稅前的原有稅收清零，美國兩個主要港口長灘港及洛杉磯港日前已預警短期內「好得閒」，連帶碼頭、貨運等行業勢將裁員。

恒指本周波幅或千點 他提醒，外圍消息將為連升3周的港股加添不少回調壓力，預期本周只得4日市的港股高低波幅將介乎21,800至22,800點之間，恒生指數短期內在22,500至22,800點有大阻力；而中資電訊股、金礦股、旅遊概念股、科技股和電動車等股份會較受市場歡迎。