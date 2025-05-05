專家樓評：香港負資產宗數有望今年底回落

金管局早前公布今年第一季負資產個案錄得40,741宗，涉及金額2,058.81億元。對比去年第四季錄得的38,389宗及1,950.72億元，分別按季增2,352宗（6.1%）及108.09億元（5.5%），宗數更創自2004年以來新高。

根據差餉物業估價署數據，私宅售價指數已連跌4個月，而第一季私人住宅售價指數報285.7點，創自2016年第三季以來季度新低，與2021年第三季歷史高位的397.9點相比，更急挫28.2%。

樓價高位回落，早幾年前於樓價高企入市，並承做較高成數按揭的業主，便有較大機會跌入負資產，使今年第一季負資產數字按季回升。

現時新盤供應充裕，近期發展商持續以「貼市價」推售新盤及餘貨單位，預料二手樓價短期內將持續受壓，並估計次季樓價續偏軟。在「價跌量穩」的情況下，負資產宗數仍有上升空間，但相信不會重返2003年「沙士」時期高達10萬宗以上水平。

料將減息 提振樓市 另外，美國聯儲局最快於下半年重啟減息以推動經濟，屆時本港銀行有機會跟隨下調最優惠利率（P息），息口或進一步回落，可為樓市帶來提振作用，樓價有望於下半年見平穩，屆時負資產個案亦有機會回落。

儘管負資產數字高企，但申請較高成數按揭計劃的業主需要通過銀行及按揭保險公司的嚴謹要求，以證明其還款能力。因此，現時本港業主的還款能力一直保持穩健，今年第一季負資產個案中，超過3個月未償還按揭貸款的拖欠比率僅為0.17%，雖然錄得按季輕微上升，但對比2003年「沙士」時期高達2%以上，現時拖欠比率仍屬低水平，銀行借貸風險可控。

不過，需要留意地緣政治對本港經濟的影響仍存在不確定性，有意置業的人士應衡量自身經濟狀況及供款能力，避免借太盡，謹記按時供款，預留至少半年的後備資金。

經絡按揭轉介首席副總裁 曹德明