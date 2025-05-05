匯通天下：低吸日圓歐元機會乍現

日圓及歐元上周轉弱符合預期，日圓兌每美元按周跌近2%，一度見145.73水平，歐元兌美元按周亦跌近1%至最低1.1266。美匯指數短期或上試102.7附近，屆時可能是高沽美元、低吸日圓及歐元的機會。

美元具挾淡倉風險 市場目前仍較看淡美元，現時外匯市場美元倉位指標在負4左右（最低為負10），雖然較一周前的負8稍為回升，但仍然有挾美元淡倉風險。環球資金沽售美元資產潮似暫緩，資金甚至低吸美股，短期或可以支持美元。

即使最近美國「軟性數據」繼續顯示企業和消費者信心惡化，但「硬性數據」（如通脹、消費、就業等數據）尚未反映經濟活動有任何明顯下滑迹象，並限制聯儲局短期內鴿派轉向空間。

美息維持高企增加沽空美元的利率成本，尤其除日本以外的其他主要央行較大機會在未來3個月內繼續減息，貿易談判若有好轉亦可能有利美元。

美匯指數上周四重上100後，或可先上試200周線的102.71附近，該線過去為重要的轉向指標，去年9月美匯指數跌至該線後（當時約100.2附近）亦重拾升勢至最高110。然而，即使美元出現策略性回升，亦未能改變今年弱勢，投資者屆時或可借機沽美元。

日本央行上周維持息率不變後，導致日圓兌每美元見約144水平，而美元回升更進一步令日圓曾下試早前提及的145水平。即使日本央行下調通脹及經濟增長預測，但日本央行轉向減息的門檻仍非常高。

同時，最近有迹象顯示資金開始回流日本，日本證券業協會（JSDA）在4月21日發布的3月數據顯示，外國投資者大規模淨買入日本國債（淨買入2.18萬億日圓10年期以上的日本國債），而截至4月19日的3周內，累計淨買入日圓債券的資金規模已達6.1萬億日圓。日圓的避險角色穩固，中線息差對比七大工業國集團（G7）貨幣續有優勢。日圓兌每美元跌穿144.13至145阻力區間後，或會下試55天線的147.24，今年以來日圓兌每美元分別在2月及3月回跌至55天線後皆重拾升勢，惟跌至150的機會不大。投資者或可在日圓失守145時分批買入，並沽出美元。

歐股強勢支持Euro 歐元兌美元上周曾跌穿20天線的1.1277，下個支持或在2024年9月高位的1.1214，但由於美元續有回升機會，料歐元兌美元較大機會續向早前提及的1.1至1.11區間進發。歐元兌美元在4月收市時似乎已升穿2007年以來由1.6開始的大型下降通道，加上歐股至今表現強勢續支持資金輪動至歐洲股票，續支持歐元需求，歐元兌美元今年逐季上升，並在第四季上試1.2的機會較大，投資者續可等待回落到1.1至1.11時低吸。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪

日圓兌每美元走勢