牛肉價高 消費量連跌5年

日本食材漲價，疊加實際工資增長乏力，導致家庭財政負擔加重。有主婦表示，現時在超市購買食材的價錢感覺是數年前的兩倍或更高，每月超過三成收入都用在飲食開支上。

事實上，除了米價大升，日本最新官方數據顯示，大白菜、椰菜的日本全國平均價格為去年同期的兩倍多。此外，受禽流感早前在日本肆虐影響，也導致日本中型雞蛋價格從今年初每公斤179日圓（約9.5港元）上漲至近日每公斤220日圓（約11.7港元），升幅22.9%。

餐飲業漸棄用 雞肉平一半 在超市售賣的雞肉價格約為日本國產牛五花肉的一半，所以在消費者不願意購買價格偏貴的牛肉下，日本國內的牛肉消費量連續5年減少。再者，因新冠疫情而下降的需求看不到恢復的迹象，日本的餐飲行業也逐漸減少使用甚或棄用牛肉。

日本國內的牛肉消費量自2020年開始轉為負增長，而原本牛肉的餐飲業需求佔消費量的比例高於豬肉和雞肉，但疫情導致支撐高檔和牛消費的訪日外國人需求一度消失，亦令牛肉的餐飲業的需求大跌。

因此有意見認為，只要雞肉和豬肉的價格不進一步上漲，且與牛肉的價格差距不縮小，牛肉銷售嚴峻的狀況就可能持續下去。