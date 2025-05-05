家庭食品開支佔比43載高

日本食品價格大漲正在拖累個人消費。日本總務省的家庭調查結果顯示，2024年的消費支出剔除物價變動因素後實際比前一年減少1.1%，反映食品支出佔家庭消費支出比重的「恩格爾系數」為28.3%，是自1981年以來相隔43年的最高水平，並在七國集團（G7）中排在首位。

恩格爾系數是指食品支出佔消費總支出的比重，其一般規律為收入愈少的家庭，家庭總支出中用來購買食物的支出所佔的比例就愈大，系數會愈大，隨着家庭收入增加，家庭總支出中用來購買食物的比例會下降，系數會愈小。

恩格爾系數升 生活質素降 因此，恩格爾系數在一定程度上可以用來反映一個國家的民眾生活水平。一般認為，當系數大於0.6時，居民生活處於貧困狀態；在0.5至0.6之間，居民生活水平處於溫飽狀態；0.4至0.5之間，居民生活水平達到小康；在0.3至0.4之間，居民生活水平處於富裕狀態；小於0.3時，居民生活相當富有。

1963年前後是日本有相關數據可查的最早時期，當時處於經濟快速增長期，由於國民生活富裕，可支配收入不斷增加，因此恩格爾系數也呈現下降趨勢。後來從2010年代開始緩慢上升，及至早前新冠疫情後物價上漲，恩格爾系數進一步上升。儘管日本的恩格爾系數在去年仍處0.3以下，但要留意系數日後會否進一步上升，因這同時某程度反映日本人生活質素轉差。

根據總務省的調查，日本去年兩人或以上家庭的消費支出為每月300,243日圓（約1.63萬港元）。若分為食品等基礎性支出和娛樂等選擇性支出，基礎性支出連續4年減少。其中，食品支出實際減少0.4%，已連續5年減少，並以加價幅度顯著的蔬菜、水果等新鮮食品的支出減幅尤為顯著。至於選擇性支出較前一年增長0.4%，是相隔一年再次增加。

從2024年的消費支出看，造成消費支出減少的最大因素是交通和通訊，按年減少4.1%。這與去年日本部分汽車製造商被揭發認證違規，汽車生產一度暫停而削弱消費有關。另外，與居住相關的水電煤支出亦減少6.8%。當局指，生活成本高企導致節約的影響開始顯現，其中，高電費對消費者的心理產生影響。未來需要關注實際工資可否穩定增長並超越物價上漲，繼而促使個人消費復甦。