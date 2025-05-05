向世界「錢」進：加價潮殺到 日本怕米貴

成本攀升 年內料兩萬種食品漲價 日本民眾近日也許再次深感百物騰貴。其中，日本鬧米荒，白米價格急升，並促使日本超過20年來首次向南韓進口大米。日本部分地區中小學的午餐也因為成本激增，開始減少米飯供應次數。

日本農林水產省4月21日公布的數據顯示，截至4月13日當周，日本全國超市銷售的5公斤大米平均價格為4,217日圓（約224港元），創下新高價，且是連續第15周上漲。

學校改以麵包代替米飯 因應米價居高不下，大阪府交野市近日宣布，當地所有中小學下學期開始將減少米飯供應次數，由先前的每周3次改為兩次，並改以麵包代替米飯。

同樣面對成本壓力的還有連鎖便利店，其中，FamilyMart與Lawson近日推出減少米飯比例，改以意粉或麥類為主食的飯盒。

事實上，早前有民間機構對日本國內主要食品和飲料生產商進行調查，了解這些企業的加價意願。結果顯示，在4月有超過4,200種食品加價，創下近一年半以來最多。

加價食品眾多，主因是大米、蔬菜等價格高企，導致原材料成本上升。按食品種類看，以味噌為主的調味料居首，有2,034種加價；受大型啤酒商上調罐裝啤酒等價格影響，酒類及飲料有1,222種加價；火腿、香腸及急凍食品等加工食品亦有659種加價。

市場普遍認為，原材料價格、僱員薪酬，以及物流成本攀升是今輪食品漲價的主因，並預計今年全年或有超過兩萬種食品加價，較去年的1.25萬種大幅增加。

環球局勢添壓窒礙消費 對比上一次2023年的食品加價潮，當時受原材料價格大幅上漲、日圓貶值增加進口成本等因素影響，日本有超過3.2萬種食品價格上漲，數量為30年以來最多。

分析指，從整體趨勢來看，今年日本物價不會在短期內下降。未來物價能否趨於穩定，某程度取決於全球經濟形勢和日圓匯率走勢等因素。全球經濟的不確定性，例如美國政治局勢的變化，將為日本市場帶來壓力。面對前景不明朗，許多消費者對未來感到不安，因此很難積極消費。

由於食品作為必需品的開支難以大幅削減，人們只能減少其他開銷，把節省下來的錢用於食物上。