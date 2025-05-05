一個人養老 理財及早做

不婚不育的人愈來愈多，「一個人養老」變成愈來愈多人要面對的問題。《Aging Alone》（可譯為《我獨自老去》）一書的作者Ruth Alvarez提供了一些一個人養老的貼士。

其中在財務方面，單身老年人需全面梳理自己的財務狀況，包括各類收入，如養老金、投資收益、租金收入等，明確具體金額及穩定性。需要盤點資產，像房產、存款、股票、基金等，了解其市場價值及增值潛力，同時清楚負債情況，如未還清的貸款等，從而對自身財務有清晰認知。

投資宜保守 須定期審視 此外，單身者需要明確理財目標，短期目標可能是預留一筆資金用於日常醫療保健費用，或者購買一些必要的生活用品等。中期目標包括計劃一次旅行，或者對居住環境進行適度改善等。而長期目標主要是確保退休生活有足夠資金支持，能維持舒適的生活水平，應對可能的長期護理需求等。

對於資產配置建議，鑑於單身老年人風險承受能力相對較低，會建議配置一定比例的銀行定期存款、國債等，以保障資金的基本安全和穩定收益，通常佔總資產的30至50%左右。若擁有多套房產，可考慮出租部分房產獲取租金收入，增加現金流；若房產閒置且維護成本較高，可考慮出售變現，優化資產結構。與此同時，要在風險管理、消費規劃上動腦筋，並且必須定期審視調整，以確保理財規劃始終符合自身實際情況和目標。

另一方面，有專家提醒，若果單身族有信賴的人能夠幫忙照顧生活起居及管理財務，為了避免未來遭到家人的質疑或阻止，可以預先簽訂委任契約，約定委任的報酬及使用財務的方式。例如授予對方進出房屋的權利，未來對方在替你處理財務時，才能夠避免被認定是偷竊，讓照顧者能夠安心地照顧老後的單身者。

善用安老信託免遭詐騙 如要住進安老設施，為了避免老後因陷入被操控、詐騙、失智等，退休金被他人取走，造成沒有生活費的狀況，建議把重要資產設置安老信託。