華寵物數量超嬰幼兒

寵物市場是單身經濟的一大藍海。艾媒諮詢數據顯示，2021年中國有58.4%單身人士有養寵物，寵物逐漸成為重要的家庭成員，而非僅承擔家庭陪伴者的角色。另外，時尚雜誌聯手調查機構數字100的報告，指2024年內地寵物貓狗數量超過1.2億隻，市場規模超過3,000億元人民幣，寵物數量首次超過4歲以下嬰幼兒。相信到2030年，內地寵物數量將會是幼兒數量的兩倍。

1/3女飼主買保險 在養寵物女性中，有超過一半的人月均消費在500元人民幣以內，但也有部分人選擇高端寵物服務，如美容、行為訓練等。寵物保險意識逐步提高，近三分之一的養寵物女性為寵物購買保險。他們多為中高收入者，首次養寵物理由多樣，包括個人審美、孤獨感、伴侶或家人建議等。另外，寵物對飼主女性的生活產生積極影響，包括規律生活、改善飲食、增強社交等。

養寵物往往會惠及多個行業，據虛擬保險公司OneDegree介紹，內部理賠紀錄顯示，2024年平均每隻寵物的醫療費用高達12,735港元，較2020年初推出寵物保險時，平均每隻寵物的醫療費用大幅上升92.6%。另外，寵物所需的用具、餵食和清潔工具，甚至善終服務等，都在推動整個產業鏈不斷壯大。