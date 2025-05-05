內地推補貼增服務力谷生育

高齡化、少子化、人口下降問題，很多時是因為經濟體發展到某個階段，社會出現「不敢生」、「養不起」的現象。中國國務院於今年3月的全國人大會議經已表明，會制訂促進生育政策，發放育兒補貼，大力發展託兒一體服務，增加普惠託育服務供給。

其中，二、三孩家庭在育兒補貼上將獲得優先，雲南、寧夏等23個省份已先行試點，二孩家庭可獲2,000至5,000元（人民幣‧下同）一次性補貼，三孩家庭額外享有每月200至800元持續補貼至孩子3歲。同時，由於一孩家庭呼聲漸高，專家建議取消「孩次差異補貼」，未來政策或向首胎傾斜，避免「一孩不補」的公平性質疑。

另外，內地新政亦會將補助形式多樣化，有「現金直補+服務支援」，這除直接發放育兒津貼外，將同步擴大普惠托育服務，2025年計劃新增托位50萬個，降低家庭照顧成本。又會推動育兒觀念升級，參與科學育兒訓練的家庭可額外申領補貼。其中四川攀枝花市自2021年實施育兒補貼後，常住人口連續4年錄得增長，政策「槓桿效應」顯著。

試行父母共享育嬰假 支援服務方面，則會推出配套政策「組合拳」務求從生育到養育的全周期保障。當中會有托育服務提質擴容社區託育全覆蓋，推行「託兒一體化」，鼓勵幼兒園開設2至3歲嬰幼兒托班，2025年普惠托育機構覆蓋率目標達60%。也會實行企業托育新試辦，大型企事業單位、產業園區將配建託育設施，解決職場父母後顧之憂。

此外，亦會推出休假與就業支持、彈性休假制度，優化產假、育嬰假安排，試行「父母共享育嬰假」，平衡兩性育嬰責任。又會對職場歧視作出整治，強化生育婦女就業權益保障，嚴查因生育降薪、辭退等行為。