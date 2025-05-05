韓日生育率低 恐面臨沒落

生育率不斷下滑，隨着自然死亡，總人類人口將不斷減少。甚至有研究指出，亞洲兩大強國南韓和日本將有可能在人口減少之下而消失或部分消失。看似危言聳聽，但也絕非無因。連世界首富馬斯克也說：「我有很多的擔憂，有些人可能會覺得難以理解，如你所知，幾乎所有國家的生育率都很低。如果這種趨勢不改變，文明將會消失。」

韓2072年料老人佔半 他特別提到南韓：「生育率僅為人口替代率（Replacement rate）三分之一的水平。三代人以內，南韓人口將會縮減至目前3至4%的規模」。

他所說的替代率，是以生育率計算，要穩定地人口替代，生育率需要是2.1，即每名女性一生所生產的嬰兒數目平均為2.1個，參考2023年全球生育率為2.3。英國牛津大學甚至估計，南韓會在2750年於世界上消失。

要說725年以後事情可能很遠，但中間的過程一點也不愉快。南韓統計廳發布的《未來人口推算（2022-2072年）結果》報告中就指出，2025年該國生育率將降至0.65，當中南韓19至34歲青年人口數量將在未來30年減少一半，預計到2050年將僅剩521.3萬人，而到了2072年，全國人口將降至3,622萬人，年滿60歲以上的人佔了一半。試問年輕人一早便要扛起照顧老人的責任，會開心嗎？

日景點或變無人之境 香港人熱門旅遊目的地日本又如何呢？現時可以預料，未來很多景點將會變成「無人之境」。日本國立社會保障人口問題研究所去年發表報告，將日本全國1,729個地方自治體分4大類，估計未來30年內、2050年為止，20至39歲年輕女性人口將減半的市區町村，被定義為「面臨消失風險的自治體」。這以北海道函館、青森縣青森為代表。

第二類是雖然沒有消失風險，但出生率低，且人口增長主要依賴外部人口流入的地區，被稱為「黑洞型自治體」，代表為東京都世田谷區、大阪府大阪市等共25個城鎮，包括東京23區當中的16區。

第三類是100年後，年輕女性仍佔全部人口近五成，被稱為「自立持續可能性自治體」，總共有65個，如千葉縣流山市，但佔整體不足4%。被列作「其他」就有895個，多數面臨年輕女性人口下降問題。換言之，面臨消失風險多達744個。