杭州IT勁 消費增長勝穗深

暫時僅知數碼經濟核心產業增加值去年佔杭州生產總值（GDP）的比重升至28.8%。不過，DeepSeek和阿里之類的「訊息傳輸、軟件和訊息技術服務業」，首兩個月收入增長11.1%，於主要服務業中可謂一枝獨秀，相關利潤按年增速更加快至42%。

北京、上海限額以上汽車銷售額倒退，杭州卻不然，按年上升16.8%，對全市整體社會消費品零售總額升6.3%的貢獻度達到2.2個百分點；就算剔除限上汽車銷售，杭州上季消費照樣增長4.7%，強過另一科技重鎮——深圳（3.1%），以及廣州（3.5%）。

不過，吊詭之處在於即使購物市道旺盛，上季全市商品零售按年升7.8%，餐飲收入卻跌0.8%，跑輸全國5.5個百分點，與去年同季升7.1%背馳。

寧波出口勇猛 購買力不強 跟上海淵源深厚、同樣擁有大型港口的寧波，上季出口勇猛非常，按年飆17%，致使GDP增長錄得優於全國水平的5.6%，恰好全季社會消費品零售銷售按年變幅也由首兩個月的負3.8%，變成增長0.7%，不算強但仍跑贏上海。

就上海和北京消費跑輸全國，法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷指，一線城市居民以往由於人均收入較高，一向會花較多的錢購買非必需消費品，如汽車和奢侈品，問題是可支配收入增長放慢、財富效應縮水對他們的衝擊也更大，尤其是樓價下跌。現在信心受創，經濟前景又高度不明朗，難免會消費降級，加緊儲蓄，以備不時之需。

也有內地網民反省，以前是過度消費，現在樓價「回歸理性」，很多人意識到自己「沒那麼多錢」，於是降低消費。