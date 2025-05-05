上海零售餐飲產值降 遜地產

跟北京類似，上海首季地區生產總值（GDP）按年增長5.1%是由資訊科技（IT）和金融主導，兩者增加值分別按年上升13%及9.4%。貴為中芯總部和生產14納米或以下尖端製程晶片的所在地，跟半導體設備龍頭中微公司等形成龐大的產業生態，期內集成電路（晶片）製造業的產值按年增長8.9%，人工智能（AI）製造業產值更升13.2%。

然而，「魔都」上季錄得批發和零售、住宿和餐飲的增加值分別跌0.6%及0.2%，居然連房地產業都不如（升1.4%）。縱使有消費品「以舊換新」政策的刺激，上海首季社會消費品零售總額照樣按年倒退1.1%（單計3月跌1.5%），漲得較勁的是糧油食品（10.3%），跌得最急的是汽車（19.1%），難怪GDP出爐後翌日立即加推汽車「以舊換新」。雖然電影《哪吒2》大熱，但規模以上文化、體育和娛樂業企業首兩個月收入卻按年倒退2.4%。

入境遊客未返疫情前 值得留意的是，上海首季旅客入境人次按年激增37.1%至174.29萬人次，僅及疫情前2019年同期的87.74%，而星級飯店的平均出租率按年升2.3個百分點至56.3%，亦低於疫情前2019年同期的57.9%。但既然旺丁，消費理應強勁，以漢唐流韻的陝西為例，上季商品零售和餐飲收入的按年增長分別加快至5.3%及6.2%；旅遊資源同樣豐富的川渝，亦見購物和餐飲遠遠跑贏上海。

一些分析把上海的艱難指向外資撤離。儘管外商獨資企業增加，數據顯示，去年全市實際使用外資（FDI）減少26.6%，今年首季再按年瀉24.8%，第二產業和第三產業的FDI分別減少76.1%及19.1%。連旁邊的蘇州也在經歷去年FDI銳減25%後，上季按年回升9%。

江蘇上季GDP直逼廣東 江蘇上季經濟頗為迅猛，GDP直逼廣東，達其98.5%左右，社會消費品零售總額按年增長5.6%，跑贏全國。曾與江蘇、上海為一省的安徽，上季汽車產量超越廣東成為全國第一，新能源車產量比廣東多75%，連同半導體和太陽能等產業的加持下，同季GDP增長優於全國，達6.2%，消費升5.8%。