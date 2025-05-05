京滬消費弱 續背離全國

中國經濟今年首季實現「良好開局」，北京及上海卻見消費遠遠落後全國，上季社會消費品零售總額（購物和餐飲總和）的增速仍為負數，北京更跑輸全國足足7.9個百分點。也許刺激政策出台時間與外地有異，但兩個最具國際影響力、以轉移支付「養起」多個省份的富裕大都會內需之弱，仍耐人尋味。

通訊器材汽車銷情暴瀉 然而，北京上季社會消費品零售總額按年倒退3.3%，跌幅比去年同期的0.1%、全年的2.7%有所擴大，連常住人口再度減少的東三省、人均收入排名低北京25名的河北，增速一律跑贏；主要是被通訊器材類及汽車拖低，兩者金額上的跌幅加起來比大數還要多。

此外，上季批發和零售、住宿和餐飲為各個行業附加值增長最慢，遠遠落後資訊科技（9.2%）、金融（8%）及工業（6.7%），而且入境遊客（港、澳、台及外國）人次明明按年飆逾六成，同時超過疫情前一成多（2024年外省遊客亦超越疫前）。

單看3月，市道明顯惡化，商品零售及餐飲收入的按年跌幅分別達到10.6%及3.1%，把全季表現分別拉低至倒退3.2%及3.8%收局。如果把統計範圍縮窄至年收500萬元（人民幣‧下同）或以上的商家，亦即限額以上商品零售，11類獲單獨列出來的商品當中，9個差過去年同月，糧油與食品升幅由首兩個月的9.1%縮至1%；保持堅挺的是金銀珠寶，3月升28.5%，造就全季飆29%，遠遠跑贏全國的增加6.9%，跟上海跌9.2%相反。

消費信心連續3季弱勢 北京市統計局坦言，消費市場仍處於修復調整階段，消費行為趨於理性和謹慎，更加注重體驗感和質（性）價比。該局另有編纂消費信心指數，上季縱有回升，仍連續3季低於100的強弱分界線，歷來其餘一季低於100就是2008年末季；「預期指數」勉強重返100以上，但對比2021年首季所創下的歷史高位125.5低24.6，就業狀況預期指數亦連續3季低於100。分析指，一線城市家庭槓桿率高於三、四線城市，也會一定程度上抑制消費。

鄰近的另一直轄市天津3月份消費有所改善，可惜全季埋單，社會消費品零售總額按年仍跌2.3%。

內地經濟大省首季消費表現