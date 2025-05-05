安聯投資：中印股估值吸引 首選歐洲

中美兩國博弈未見止息。安聯投資發布投資展望報告稱，隨着地緣政治緊張局勢愈演愈烈，使各國在經濟增長、利率及資產類別表現方面的差異日漸擴大，預計未來數月可能會出現更多資產重新定價的機會，但整體仍然看好股市前景，並點名印度和中國的估值吸引。

隨着特朗普重掌白宮，美股踏入2025年不升反跌，反觀歐洲股市急漲。安聯投資認為，由於美國政策的不確定性對市場造成壓力，仍保持謹慎。至於歐洲股市，目前為止資金流向歐洲市場的趨勢，對超配美國市場的投資格局幾乎未產生顯著影響，因此現在參與其中仍然為時未晚。

安聯投資環球股票首席投資總監Virginie Maisonneuve認為，歐洲股市仍然有上漲空間，歐洲股票成為該行的首選。「歐洲主權」的重申及支出承諾增加，有望惠及多個關鍵行業，如包括網絡安全、人工智能以及國防，而且歐洲投資者在建築領域的配置偏低，但數據中心基建需求與烏克蘭重建計劃將帶來長期利好。但考慮到市場的波動性和不確定性，也會關注其他環球市場。

她又指出，印度股市相較其他新興市場，行業多元化程度更高，其估值亦可能提供具有吸引力的安全邊際。中國估值同樣具吸引力，並因其對具身智能（Embodied Intelligence）和人形機械人等科技的重視而受到廣泛關注。鑑於中國今年的貿易前景可能轉弱，預計政府將推動消費，以支持經濟增長。

日債性價比高 偏好Yen 在固定收益方面，該行認為日本主權債券似乎是最具性價比的選擇。經歷近期波動後，其他一些主權債券市場，包括美國、歐元區，尤其是英國，也開始展現出更好的價值。基於歐洲通脹水平低於美國，因此該行看好歐洲政府債券多於美國國債。

該行在一眾外匯中偏好日圓，認為日本銀行的政策立場為日圓提供了良好支撐，其利率上升周期已接近尾聲。日圓有望重獲避險資產的地位，尤其是基於日本本幣債券的吸引力日益增強。

商品最睇好黃金 助對沖 大宗商品方面，安聯投資仍最看好黃金，主因其強勁的動能及作為地緣政治風險對沖工具的作用，認為黃金在多元資產投資組合中仍發揮有效的分散風險作用。