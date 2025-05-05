油價年內挫17% OPEC+下月照增產

國際油價在年初至今累積下跌約17%，但石油輸出國組織與盟國（OPEC+）在周末舉行會議後，仍決意自6月起再提高日均產量41.1萬桶，這次增產與上宣布的幅度相當，加快恢復產量的步伐。

蜆殼研收購BP 本次增產或多或少在市場預期之內，因全球最大石油生產國沙特阿拉伯最近幾周曾多次暗示，願意接受油價長期處在低位。OPEC+代表曾透露，這項策略的改變，主要是沙特已經厭倦哈薩克和伊拉克等成員過度生產，因此選擇透過價格暴跌方式來對他們進行約束。

油價下跌或觸發油公司之間的併購。外媒引述知情人士稱，英國石油公司蜆殼（Shell）正在向顧問諮詢，評估對老家同業BP的潛在收購。事實上，BP股價過去12個月已下跌近三分之一，蜆殼會否行動，將取決於BP公司的股價是否繼續下跌。

上周五蜆殼的行政總裁Wael Sawan在業績電話會議表示，傾向動用資金回購股份，多於收購主要競爭對手BP。惟知情人士踢爆，蜆殼最近幾周一直與顧問嚴肅地討論收購BP的可行性和好處。其又稱，蜆殼可能也在等待BP主動接洽，或觀望其他競購方率先行動，而當前籌備工作正正是未雨綢繆。

由於有關討論尚處初期階段，故知情人士補充，蜆殼可能選擇專注於股票回購和「補強型收購」，即對同業作出較小規模的收購，而非大型併購。另外，有多家能源巨頭也在評估是否競購BP。

據報蜆殼回應稱，公司多次強調，會非常專注和持續地關注業績、紀律和簡化來釋放品牌價值。BP則拒絕置評。