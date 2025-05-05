華為傳深圳建3廠生產高端晶片

飽受美國制裁的內地科技公司華為，據報其高端晶片廠房集群正於深圳觀瀾運作。有英國媒體聲稱，在所獲得的衞星圖像，配合知情人士，以及親身到現場附近觀察後發現，觀瀾區3座新建廠房，雖然表面由其他公司運作，但實質是華為作為背後的關鍵參與者，作為其半導體設施網絡的一部分，旨在打破中國對外國技術的依賴。

或與兩初創企密切聯繫 英媒本次的結論，首先是基於觀瀾是華為的基地，上述3座廠房的其中一座，知情人士指，計劃由華為直接營運，或將會生產7納米手機晶片及人工智能（AI）晶片，為該企自主生產的高端晶片。

至於其餘兩座廠房，在衞星圖像所見，其外形與華為的建築物獨有的建築風格一致，俱於去年落成。分別由晶片設備製造商深圳新凱來技術，以及記憶體製造商深圳市昇維旭技術兩家公司來營運。報道說：「儘管華為否認與這兩家初創企業有關聯，但業內人士表示，華為通過幫助它們籌集投資、分享員工和技術，與這兩家企業建立聯繫。」

業內人士表示，儘管兩家公司的股東基礎和結構不同，但他們之間存在其他密切聯繫。知情人士透露，華為通過派遣管理和技術團隊、幫助融資，在某些情況下還轉移技術，為初創企業提供早期支持。而憑藉與華為的聯繫，又予地方政府信心可以投資在這些公司。

此外，上述工廠靠近邏輯晶片製造商鵬芯微積體電路和代工廠深圳鵬新旭技術，據報美國政府稱這兩家公司與華為有關聯。知情人士又透露，華為還在上海、寧波和青島投資了半導體製造工廠。

英偉達開發合規芯輸華 另邊廂，專供中國市場的H20晶片遭美國政府禁止對華銷售後，英偉達（Nvidia）正加緊開發另一款符合美國出口規定的AI晶片，以繼續保住其在中國的市場份額。據美媒報道，英偉達已向中國3家企業通報，正調整AI晶片設計，尋求在不觸犯美國出口管制的前提下，繼續向中國供應產品。