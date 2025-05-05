侵侵：不炒鮑威爾 等任滿

上月美股波動很大程度上由於市傳美國總統特朗普研究開除聯儲局主席鮑威爾。人稱「侵侵」的特朗普澄清沒有必要炒他，反正鮑威爾的任期尚餘一年就屆滿，但還是批評他不知變通，應該減息，「他不減的原因只是不支持我罷了。」

正如《交易的藝術》強調「我會一直對所有選項開放，因為這是保護自己的唯一辦法」，特朗普最新表示不會排除永久執行一些關稅，但承認自己對中國「非常強硬」，揚言「中國很想達成協議……我們會看看怎樣，一定要公平」。

巴郡首季少賺63% 特朗普重申，關稅戰的「過渡期」會有一些陣痛，但最終會降低美國貿易赤字，充實國庫，改善美國經濟，又說美國人買少些娃娃、鉛筆之類的東西也能活下去，比起車胎等貨物漲價，他強調汽油價格「重要一千倍」。

巴郡上季業績公告對於關稅戰的着墨不多，期內純利按年少賺63.76%至46.03億美元，主要是股票投資轉蝕67.75億美元所致，但製造、服務及零售業務亦見稅前溢利按年下跌1.25%至40.06億美元，局部被「鐵路王」BNSF多賺5.52%至16.03億美元所對沖。

談及交棒予副董事長阿貝爾，巴菲特表示，他卸任仍會留在公司提供幫助，但「最終決定權」在阿貝爾手上。他稱讚阿貝爾經營實業非常出色，擅長處理複雜的日常營運。阿貝爾提到，巴郡能源不會盲目追求環保，尚要煤電廠維持足夠的電力供應，不能出現日前西班牙和葡萄牙的大停電。