細數股神與大中華「風流帳」

比亞迪

中石油 另類財技引起非議 巴菲特早年投資中石油最為人「津津樂道」的，莫過於2007年兩度以平郵方式申報減持，致使訊息延遲足足半個月始公諸於世，「另類財技」惹來非議。事過境遷，巴菲特當時沽中石油相當明智，事關就算近年股價顯著翻生，上周五收市價仍較2007年歷史高位低七成。

東亞證券高級投資策略師陳偉聰認為，中石油天然氣業務表現不俗，為國家進口天然氣的虧損有所收窄，可電動車普及影響石油需求，油價又受累經濟下行壓力，難望大漲。不過，中石油提高股東回報，股息回報率有8.5厘，屬價值型「穩陣收息股」。

凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，從價值投資角度不推介中石油，因為油價始終大起大落，沒有結構性增長故事，近年不錯的天然氣業務終歸也受經濟大環境影響。

比亞迪 連環減持股價見頂 沽售中石油翌年，巴菲特在李錄的引介下入股比亞迪，正值2008年金融海嘯爆發不夠兩周，一坐14年，2022年開始連環減持。其部署沽貨的消息一出，比亞迪立即見頂，直到今年才因「天神之眼」等技術突破而破頂。如果持貨至今，巴郡可以賺更多。

陳偉聰評論，比亞迪目前估值不太吸引，但其電池和智駕等技術領先，海外業務擴張亦進展良好，份額有望擴大，短線仍可上望410元。

溫傑說，比亞迪作為股票優於Tesla，「好多謝Tesla嘅發明，但做佢股東真係激死」，且關稅戰對比亞迪衝擊有限，長遠前景仍好。然而，港股暫時上望空間不大，比亞迪應在350至400元波動，現階段不建議追，再有大跌市才考慮入貨作較長線的部署。

台積電 極速沽售錯過升浪 鮮有投資科技股的巴菲特2022年第三季首度建倉台積電，且即為10大持倉，不料翌季減持逾八成的倉位，錯過2023年開始由人工智能（AI）爆發驅動的升浪，其後巴菲特竟以台灣地緣政治風險來解釋。比起對日本五大商社的長情，巴菲特對台積電的態度完全是一夜情，令人大惑不解，尤其是台積電的技術無人能及，且台海風險路人皆知。

溫傑認為，DeepSeek引發的AI晶片需求爭論、追加赴美投資的成本，以及關稅戰，短期難免困擾台積電的股價表現，但價值投資者應該會看重其尖端製程的領先優勢，直言台積電勝過比亞迪，可「買完長期擺喺度」。