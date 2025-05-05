接班人︰或永遠揸日5大商社

日本股市近年備受資金追捧，一大原因是巴郡斥巨資入股日本五大商社（綜合企業）——三菱商事、丸紅、三井物產、伊藤忠商事和住友商事，其後亦有增持。股神巴菲特的接班人阿貝爾更稱，打算繼續持有50年，甚至「永遠」，真心希望與他們「做大事」。

綜合企業跨行業經營，未必符合巴菲特喜歡商業模式簡單易明的風格，市場更一直有所謂「綜合企業折讓」。然而，五大商社如今之所以成為巴郡少數在美國以外的重大投資，巴菲特本人在早前致函股東時提過，起初就是被其低價驚艷，持續追蹤他們後愛上他們的資金運用、治理風格，以及對股東的尊重──「適當時就會提高股息、回購股份」，以及管理層的薪酬方案不會像美國公司那麼「進取」。

巴菲特︰後悔投資不夠大 巴菲特最新回應，不會因為日本加息而沽貨，指蘋果公司（Apple Inc.）、美國運通和可口可樂等愛股在日本的經營表現一直很好。目前巴郡在日本的投資已達到200億美元，「我甚至希望當初我們投資的是1,000億美元，而不是200億美元。」

他又提到，巴郡對日圓的持倉有所增加，亦不排除未來探索和關注其他貨幣。他喜歡日圓是因為融資條件可遇不可求，以及長遠看好五大商社，又語重心長地說，「我們不要一隻『下地獄』的貨幣資產，也許美國會發生一些事令我們想持有大量外幣。」