專家樓評：納米樓曾屬上車客恩物

坊間所指的納米樓沒有官方定義，一般指實用面積100多至約200方呎細小面積物業單位，亦有指是不多於215方呎的單位，這是根據差餉物業估價署對於最小單位面積的分類為20平方米以下（約215方呎以下）之說法，另有指是260方呎以下的單位。

納米樓曾經甚為流行，盛行期大約在2010年後的10年間，期間出現甚多實用面積介乎150至190方呎的納米新盤單位；其中一個位於屯門的樓盤單位較令人印象深刻，面積僅128方呎，被稱作「龍床盤」。

政府跑數 掀起風潮 追溯2010年政府曾為了增加中小型住宅供應而推出限呎地，掀起納米樓風潮序幕。由於納米樓面積小，故多採用開放式廚房、多用途空間、高樓底設計以便加設樓層或閣樓增加空間。接着其後，開放式廚房在批則方面具有更大彈性，亦同步推動發展商興建納米樓。

2010年後樓價持續上升逾10年，樓價升幅達1.5倍，當時上車難屬市場共識，但不少納米樓屬於百多呎單位，樓價自然較細，吸引不少買家購買納米樓作為上車起步。另有不少投資者認為納米樓租金回報理想、具升值潛力而入市。

市場上有人認為，過往的多項樓按措施間接推動納米樓風潮，期間按揭成數降低，2013年亦將九成按揭的樓價上限降至400萬元或以下，納米樓便成為較易上車的選擇。

後來市場對納米樓聲音漸多，認為基本居住空間不宜低於百多方呎，自2022年開始，政府回應訴求，在往後的賣地項目向發展商加入最低面積要求，每個單位實用面積至少要達到26方米（約280方呎），自此納米樓新供應便逐步減少。

中原按揭董事總經理 王美鳳