股市估市：恒指兩萬三關阻力大

美國財長貝森特指出，美國正與17個國家進行貿易談判，個別接近達成協議，但中國不在談判名單之上。內地4月製造業採購經理指數（PMI）走低，官方製造業PMI再陷收縮，供需兩端受壓。與外貿關連度較高的財新製造業PMI顯示，新出口訂單指數錄得3個月以來首次下跌，反映關稅戰影響開始浮現。

可以預期，若然高關稅措施延續更長時間，內地出口受壓，將會拖累經濟增長，最終反映在企業盈利之上。

事實上，國際貨幣基金組織（IMF）早前已下調今年中國經濟增長預測，由原先的4.6%，下調至4%。中美兩國續拉鋸，出口敏感股反彈受限，內循環主題表現強勢，尤其新消費、醫療股。關稅戰乏進展，內地未見重磅政策消息，加上長假期因素，大市上升動能稍欠，恒指近期雖回穩，但仍料受制於23,000點。

管理層預計今年創新藥收入增長動能持續，全年相關收入可達100億元人民幣，收入佔比有望由2024年的77.4%增至80%。

公司在研管線豐富，並且與國際製藥企業加強合作，開拓藥品全球商業化的潛力。現價對應2025財年預測市盈率約30倍，與過去5年平均水平相若，目標價28元，即較昨日收市價有約14%上升空間。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）