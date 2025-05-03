板塊剖析：華電動車龍頭領先地位鞏固

比亞迪加速進軍歐洲 在新能源汽車行業，需求持續旺盛，比亞迪銷量再創新高。尤其是在海外市場的表現上，公司實現跨越式增長，進一步鞏固全球銷量第一的地位。數據顯示，今年3月，比亞迪乘用車銷量達到37.1萬輛，按年增加24.8%；其中，海外銷售共計72,723輛，按月增加8.5%。今年首3個月，累計新能源汽車累計銷量100萬輛，按年增加59.8%。第一季度海外銷量達到21萬輛，按年大增111%，海外市場已成為公司增長的重要引擎。比亞迪加速進軍歐洲市場，預計在未來兩年將進入多個歐洲國家。

在研發方面，比亞迪持續加大投入，累計研發投入已超過1,800億元。這些資源的投入使得公司能夠不斷推出具競爭力的技術和產品，進一步推動新能源汽車的市場滲透率加速提升。智能駕駛技術普及和超級閃充技術，將成為比亞迪重要的突破性進展，鞏固市場的領導地位。

股份一拆三 入場門檻降 在股東回報方面，比亞迪計劃每10股派現金紅利39.74元，總金額約120.77億元，這一分紅方案創下歷史新高。此外，公司將實施每10股送紅股8股及資本公積金轉增12股，預計總股本將由30.39億股增至91.17億股。比亞迪變相將股份一拆三，有助降低股份入場門檻，並提升流動量，吸引更多投資者進場，利好公司估值水平向上。

總體而言，比亞迪的持續增長與創新能力，使其在新能源汽車行業中保持領先地位。隨着市場需求日益增長，以及公司在技術上的不斷突破，未來的發展前景值得期待。

港灣家族辦公室業務發展總監 郭家耀（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無持有上述股份）