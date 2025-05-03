東涌地建住宅獲局部同意

上述項目地盤佔地約36.39萬方呎，現劃為住宅（丙類）2地帶，申請人提出改劃為住宅（乙類）用途，地積比率由一倍，提高至2.32倍。計劃於1至3層平台之上，興建9幢6至22層高分層住宅，提供1,783個單位，另設一層地庫停車場；當中住宅樓面約76.42萬方呎，項目亦設約78,525方呎非住宅面積。

啟德兩地通過寬密度 另外，土木工程拓展署早前向城規會提交申請，建議放寬部分啟德商業及住宅地的興建密度，亦獲得該會通過。資料顯示，上述位於第3E區住宅地，地積比率大增至7倍，總樓面約111.14萬方呎，提供約1,928伙。而跑道區第4C區4號及5號商業地盤，整體地積比率提高至8.16倍，總樓面約198萬方呎。

至於本年度賣地表內港島筲箕灣東大街新增用地，屬筲箕灣街市大樓及鄰近土地，規劃署建議改劃住宅（甲類）7等用途，料提供約200個單位，有關改劃申請同獲通過。