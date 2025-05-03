未補價居屋：康栢苑三房呎售$5736 11年低

未補價第二市場居屋價格隨大市回落，藍田居屋康栢苑最大的三房戶型，成交呎價跌至約5,736元，創同類型單位近11年新低。

4月第二市場買賣暫114宗 香港房屋委員會資料顯示，該屋苑4月錄得3宗未補價買賣，包括上述實用面積約645方呎的低層單位，成交價約370萬元。事實上，同月還有另一伙同面積的中層戶成交，售價約372萬元，呎價亦僅約5,767元。

資料顯示，對上同類型單位呎價低位於2014年6月錄得，當時一個低層戶以呎價約5,271元轉售。此外，該會公布上月第二市場公屋及居屋成交數據，期內暫錄114宗買賣，較3月同期錄129宗，下跌約11.6%。至於3月全月買賣經更新後，錄得342宗。

青雅苑485呎374萬轉讓 至於新界未補價居屋近日不乏承接，利嘉閣陳志傑表示，青衣青雅苑中層16室，實用面積約485方呎，兩房間隔，獲綠表客以約374.5萬元購入，呎價約7,722元。祥益謝利官表示，天水圍天富苑K座高層2室三房戶，減價50萬元，以430萬元售出，呎價約6,615元。