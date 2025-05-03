Grand YOHO連錄兩蝕讓 三房8年貶11%

Grand YOHO於5月首天已錄兩宗買賣。

樓市持續弱勢，二手蝕讓買賣不斷湧現，元朗Grand YOHO單日連錄兩宗損手個案，包括一個套三房單位8年多跌價約169.2萬元。

中原王勤學表示，該盤於5月首天連環發市，包括上述3座中層C室，實用面積約898方呎，減價38.2萬元，以1,261.8萬元沽出，呎價約14,051元。原業主2017年1月一手買入單位，至今逾8年貶值約11.8%。同屋苑10座高層E室兩房亦以825萬元易手，呎價約13,936元，相比2016年9月一手購入價，下跌約51.4萬元或約5.9%。

嘉湖大單位劈至430萬沽 同屬新界西北地區的天水圍亦接連出現虧損成交，該行何家樂指出，區內Wetland Seasons Park第20座中層B1室，實用面積約432方呎，以約465萬元售出，呎價約10,764元。一手業主持貨逾5年帳蝕約103.58萬元，蝕幅約18.2%。

同區嘉湖山莊有收租客棄守離場，利嘉閣黃肇雯稱，屋苑樂湖居1座中層G室，實用面積約548方呎，三房間隔，4度減價共約35萬元，以430萬元獲承接，呎價約7,847元。原業主於2017年購入後一直用作收租，現轉售帳面損失約55萬元。

莊士維港軒迷你戶賣280萬 港島區單幢式住宅也不乏跌價成交，消息指出，北角莊士維港軒中層D室，實用面積約186方呎開放式戶型，累減160萬元，僅以280萬元沽出，呎價約15,054元，原業主持貨約11年仍要帳蝕約49萬元。利嘉閣劉信文稱，筲箕灣ISLAND RESIDENCE高層C室兩房戶，以828萬元成交，呎價約16,593元，較2017年一手購入價下跌約152.2萬元。

不過，整體樓價短期走勢相對穩定，反映二手樓價表現的中原城市領先指數最新報136.71點，按周升約0.25%，連升兩周。此外，利嘉閣指出，全港50個指標屋苑於今、明兩日錄965組預約睇樓，按周再挫約1.5%，連續4周下跌，為近10個周末最少。