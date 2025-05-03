本月一手2600伙應市

SIERRA SEA繼首輪銷售大開紅盤後，次輪的收票量更突破4萬大關。

SIERRA SEA會於今日上午9時起展開次輪銷售，分別以價單形式出售288伙及招標發售14個單位。次輪銷售日前已經截票，發展商公布，經核數後接獲43,007個購樓意向登記，當中包括572票為代理入票，以是日出售的價單單位量計，錄得超額認購逾148倍，競爭激烈情況與首輪不相伯仲。

上述項目收票量，已超越油塘親海駅於2023年8月首輪累收3.8萬票的紀錄，榮登本港歷來收票量最高的新盤票王。作為西沙路項目的首個期數，該盤提供781伙，已推出發售的單位達八成。截至昨日亦已累沽約328伙，包括同日招標售出Aqua Avenue第3座地下1樓A室特色戶，實用面積457方呎，採兩房連儲物室間隔，外連286方呎花園，成交價676.36萬元，呎價14,800元。

同時，中洲置業的沙田星凱‧堤岸銷售亦進入倒數階段。該公司營銷策劃總監楊聰永指，昨沽出5座43樓C室三房戶，實用面積947方呎，成交價1,942.4萬元，呎價約20,511元。全盤累售1,318伙，只餘最後17伙。

項目成交紀錄冊顯示，華懋集團發展的何文田站第1A期瑜一‧天海及第1B期，昨共錄得12宗終止交易個案，涉及成交金額逾1.71億元。

關堡林（左）表示，滙都兩日沽6伙，涉逾2,934萬元。 5月有機會開售主要新盤