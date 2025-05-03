本月一手2600伙應市
最少5新盤 西沙項目有望加推1B期
焦點新盤掀起入票狂潮，重燃住宅市場氣氛。據統計，本月有至少5個樓盤醞釀出擊，合共有逾2,600伙單位有機會推售。新一代新盤票王，新鴻基地產(00016)旗下西貢十四鄉西沙路項目SIERRA SEA，今日次輪開賣302伙，業界預期銷情理想，發展商有望短期內加推全新第1B期。
SIERRA SEA會於今日上午9時起展開次輪銷售，分別以價單形式出售288伙及招標發售14個單位。次輪銷售日前已經截票，發展商公布，經核數後接獲43,007個購樓意向登記，當中包括572票為代理入票，以是日出售的價單單位量計，錄得超額認購逾148倍，競爭激烈情況與首輪不相伯仲。
上述項目收票量，已超越油塘親海駅於2023年8月首輪累收3.8萬票的紀錄，榮登本港歷來收票量最高的新盤票王。作為西沙路項目的首個期數，該盤提供781伙，已推出發售的單位達八成。截至昨日亦已累沽約328伙，包括同日招標售出Aqua Avenue第3座地下1樓A室特色戶，實用面積457方呎，採兩房連儲物室間隔，外連286方呎花園，成交價676.36萬元，呎價14,800元。
新地早前指，將會視乎銷情，部署推出全新一期的單位。資料顯示，同系列的第1B期，涉及794伙，預計關鍵日期同為今年12月初。至於其他本月有機會推售的大型樓盤，集中於市區，啟德跑道區兩大樓盤或會同期對壘，包括長實集團(01113)發展的花語海，及會德豐地產牽頭的MIAMI QUAY II，均已加強前期軟銷攻勢。
滙都沽天台戶 僅3伙待售
五一內地長假期內，新盤市場交投轉密。泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都，近期銷情凌厲，昨再沽出一伙，兩期項目共提供1,025伙，僅餘最後3伙待售。集團執行董事關堡林表示，昨日沽出第1座12樓B01室連天台戶，為實用面積435方呎兩房戶，成交價501.2萬元，呎價約11,522元。全盤累售1,022伙，尚餘的最後3個單位均屬兩房戶型，並連天台，折實價508.55萬至522.14萬元，折實呎價11,251元起。
同時，中洲置業的沙田星凱‧堤岸銷售亦進入倒數階段。該公司營銷策劃總監楊聰永指，昨沽出5座43樓C室三房戶，實用面積947方呎，成交價1,942.4萬元，呎價約20,511元。全盤累售1,318伙，只餘最後17伙。
高臨大手客1633萬購兩伙
項目成交紀錄冊顯示，華懋集團發展的何文田站第1A期瑜一‧天海及第1B期，昨共錄得12宗終止交易個案，涉及成交金額逾1.71億元。
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