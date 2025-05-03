簡訊一覽
●弘陽地產(01996)宣布，由於若干債權人需要額外時間完成彼等加入重組支持協議的內部程序，公司已行使其酌情權，將提早重組支持協議費用期限，由昨午5時正進一步延長至5月16日下午5時正，並將基礎重組支持協議費用期限，由5月16日下午5時正延長至5月30日下午5時正。
●龍湖集團(00960)於上周五遭Silverland Assets Limited在場內減持200萬股，每股均價10.92元，持股量由20.02%降至19.99%。
●希慎興業(00014)於周二遭貝萊德在場內以每股均價約12.45元減持89.7萬股，持股量由5.04%降至4.95%；另外，該公司翌日又遭Silchester International Investors LLP以每股均價約12.63元減持82.3萬股，持股量由7.05%降至6.97%。
●利亞零售(00831)於周二遭Aberdeen Group於場內出售1,742.2萬股，每股均價0.2515元，持股量由7.2%降至4.96%。
●太平洋航運(02343)於周三遭Pzena Investment Management於場內減持468.9萬股，每股均價1.7522元，持股量由12.01%降至11.92%。
●AEON信貸財務(00900)公布，公司非執行董事兼主席藤田健二將會於2025年度股東周年大會結束的時候退任。
●帝國科技集團(00776)於周三被鄭丁港於場內減持3,846萬股，每股均價0.65元，持股量由53.53%降至43.23%。
●小鵬汽車(09868)公布，4月小鵬智能導航輔助駕駛的城區智駕月活躍用戶滲透率達84%。
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