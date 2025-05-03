首季收入純利齊挫 Wendy's降全年指引

繼麥當勞後，連鎖漢堡快餐店Wendy's亦公布今年首季收入和純利齊跌。期內，Wendy's收入按年跌2.1%至5.23億美元，純利亦降6.57%至3,923.2萬美元，經調整每股盈利為0.23美元。

儘管純利稍勝市場預期，Wendy's下調全年多項財務指引，包括今年經調整每股盈利由此前估介乎0.98至1.02美元，改為0.92至0.98美元；自由現金流亦由2.75億至2.85億美元，下調到2.5億至2.7億美元。

美業務失色 銷售額轉跌 行政總裁Kirk Tanner指，在分店達5,958家的美國主場，消費者環境充滿挑戰，但公司於首季仍然保持着客流量和一定份額；至於國際業務，全系統銷售額仍維持增長約8.9%，同店銷售增速則稍為放緩至2.3%。

不過，Wendy's上季的美國市場業務仍難掩失色之處。首先，全系統銷售額按年轉挫2.6%，同店銷售亦由去年第四季升4.1%，下滑至跌2.8%，拖累公司全球的系統銷售額以至同店銷售均見負增長，分別跌1.1%及2.1%。其次，公司在美自營的餐廳利潤率亦受壓，按年跌0.5個百分點至14.8%，理由是商品漲價、客流量下行及員工開支增加。因此，該企對今年全球系統銷售額的指引亦見縮水，由近3個月前估升2至3%，轉為料持平或跌2%不等。