歐股連日漲 英股半月揚10％

歐洲多個股市連漲多日，其中英國股市更升足大半個月，顯示大量資金撤出美國後轉攻歐洲。倫敦富時100指數繼在過去14個交易日上升，累升10.6%後，昨日曾再上衝68點或0.8%，至8,564點，主要由於中國和美國有機會開展貿易談判，以及多間大型上市公司首季業績做好所致。

金融顧問公司The Economy Forecast Agency本月上旬曾預測，在通脹放緩、零售銷售上升的背景下，本輪富時100指數最高或可升至9,635點，即較現水平高水約12%。

銀行績優 西敏溢利增36% 德國DAX指數亦連升7日，累漲6%，昨日曾漲1.6%至22,872點。法國CAC指數則在過去7個交易日之中有6日上漲，昨日曾升1.5%至7,711點。

事實上，歐洲多間大型銀行首季業績亮麗，繼德銀、瑞銀、巴克萊之後，昨日公布業績的英國國民西敏銀行（NatWest Bank），在首季錄得18億英鎊稅前盈利，按年升36%，勝市場預期。另外，荷蘭國際集團銀行（ING Groep NV）首季賺14.6億歐元，較市場預期高近9%，該行並計劃動用20億歐元回購股份。

LVMH旗下酒業裁員逾一成 反觀涉及製造業的公司對前景感到不確定。歐洲奢侈品牌LVMH旗下葡萄酒及烈酒業務Moet Hennessy，據報其行政總裁Jean-Jacques Guiony本周向員工表示，集團將裁員逾一成，即約1,200名員工。即員工人數逐步返回2019年時期。該業務為LVMH最弱部門，內生銷售額在第一季下降9%，受到主要市場美國及中國下滑打擊。

數據方面，歐元區4月通脹的年率、月率，以及3月失業率，俱與前值持平，分別報2.2%、0.6%和6.2%。歐元兌美元在數據公布後曾升0.52%至1.1349，顯示市場認為通脹穩定，有利歐央行減息。

位於南半球自成一角的澳洲，其3月零售銷售按月升0.3%，雖高於前值的0.2%，但遜預期的0.4%。