日失業率2.5% 日股升浪逾一年最長

日本總務省昨公布，當地3月失業率微升至2.5%，較2月高出0.1個百分點。同時，厚生勞動省同日出爐的數據顯示，3月日本工作職位與求職者比率由2月份的1.24上升至1.26，意味每100名求職者對應126個職位空缺，高於經濟專家預測的1.25。分析認為，上述數字反映日本勞動力市場仍然緊張，企業或須透過提高工資吸引和留住員工。

日本股市周五高開高收，日經平均指數和東證指數（TOPIX）均創下逾一年來最長升浪，前者連升7日，後者連升8日，主因市場對美國和日本貿易談判持審慎樂觀態度。昨日日經平均指數收升378點或1.04%，報36,830點，全周累升1,124點或3.15%，3周累漲9.66%。東證指數收升0.31%，報2,687點，全周累升2.27%，連升4周。日圓兌每美元回試145，折合每百日圓兌港元報5.34算。

日航多賺12% 伊藤忠純利新高 企業業績方面，日本航空（Japan Airlines）公布截至3月底止全年業績，按年多賺12.04%至1,070.38億日圓，收入有1.84萬億日圓，全年派息86日圓（約4.6港元），派息比率35.1%。日航預期，本財年將提高派息至92日圓（約4.92港元），相當於派息比率維持在35%；純利料按年增長7.4%，至1,150億日圓。

另邊廂，股神巴菲特旗下投資旗艦巴郡持有、屬日本5大商社之一的伊藤忠商事去年全年純利錄8,802.51億日圓的新高，惟按年增速不及市場預期，僅有9.78%，連累該企股價昨日收跌3.08%，報7,042日圓。伊藤忠商事去年全年派息200日圓（約10.69港元），明言今年派息金額跟去年一致，派息比率約30%有多。

同業三菱商事去年少賺1.38%至9,507.09億日圓，更估計今個財年純利縮減至7,000億日圓，按年倒退26%，主因缺乏重大資本收益所致。不過，該企預告期內派息比率提高至58.9%，去年數字則為42.2%。三菱商事昨收跌1.73%，報2,640日圓。