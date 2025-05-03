英偉達傳再研中國特製晶片 憂華為搶生意

英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳據報率領若干高層出席美國眾議院的閉門會晤，討論中國戰略科企華為的人工智能（AI）晶片，以及美國政府限制英偉達向中國出口晶片如何使華為的產品更有競爭力。

消息指，英偉達方面警告與會議員，一旦DeepSeek的R1模型有用華為的晶片進行訓練，或者將來中國開發一款大模型能夠高度配合華為的晶片，可能激起全球搶購華為的晶片。

另最新消息指，英偉達已重新開始研發專供中國市場的AI晶片，可見保障市場地位刻不容緩，股價周五早段曾漲3.39%。

當然，華為能否有台積電那樣龐大且經濟實惠的產能去製造那些「國之重器」級別的AI晶片，值得商榷。瑞銀財富管理則認為，英偉達連「雙重閹割」的AI晶片被限制對華出口，短期對中國主要科企影響有限，因為他們已預先囤積大量高性能晶片。

產品或准售阿聯酋 不過，DeepSeek今年1月爆紅時，已被質疑使用屬違禁品的英偉達晶片（或是禁令收緊前採購），不久新加坡便起訴3名男子，據報涉嫌向DeepSeek轉售有關晶片；新加坡檢察部門最新向法院申請審訊延期8周，以便再深入調查，3人或被加控。反觀即將迎接特朗普到訪的阿聯酋，據報有望獲美方放寬進口英偉達的AI晶片，因為特朗普打算屆時強調阿聯酋在美國作出重大投資，屬美國的「天然盟友」。

現在要花時間精力應對中美科技角力的黃仁勳，提呈股東周年大會（AGM）通過其2025年度的薪酬增至4,990萬美元（約3.89億港元），為他10年來首次加薪。其基本工資和浮動現金同增五成，分別至150萬美元及300萬美元；股票獎勵則增至3,880萬美元。

另邊廂，英偉達兩名大客微軟和Meta上季業績理想，獲投行上調目標價。美銀證券相信，隨着AI方面的收入增長加速，且資本開支逐漸收斂，現預測微軟自由現金流增長在2027財年（2026年7月至2027年6月）加速至接近20%，上調目標價515美元，評級維持「買入」。

Meta今年AI投資會更燒錢，但瑞銀基於該企營運開支改善，且開拓多個新收入來源的路徑依然清晰，上調今、明兩年盈利預測4%和6%，目標價由650美元上調至683美元，評級維持「買入」。