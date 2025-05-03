蜆殼上季利潤縮27%

油價跌拖累 埃克森雪佛龍盈利倒退 油價下跌打擊國際石油巨頭的業績，油價展望在美國關稅戰之下亦未能看好。英國蜆殼（Shell）今年首3個月的經調整利潤為55.77億美元（約435億港元），按年少賺27.89%，不過，仍較分析師預期的50.9億美元高9.56%。同樣美國的埃克森美孚（ExxonMobil）及雪佛龍（Chevron）也因油價跌，首季盈利分別倒退6%和36%。

蜆殼擬回購 股價曾漲4% 蜆殼股價昨日在倫敦交易所曾飆4.39%，主要因為該企在盈利下跌之餘，不忘祭出股份回購計劃，金額與往年一樣維持於35億美元，計劃在3個月內完成。行政總裁Wael Sawany認為，業績強勁和富有韌性，才有信心作出上述金額的回購。事實上，相較去年第四季，該企經調整利潤大升達52.33%。股東應佔純利按年跌35.04%，但按季多出4.15倍至47.8億美元。

分部業績方面，其主業綜合燃氣首季經調整利潤按年跌達32.53%至24.83億美元。上游鑽探業務多賺20.9%至23.37億美元，一定程度上是作業和折舊等開支減少。化學及產品業務大跌72.2%至4.49億美元。集團力谷的可再生能源及能源方案業務繼續蝕4,200萬美元。

美銀分析師指出，國際油企首季表現，在沙特阿拉伯無意催谷油價背景下變得失色，該行歐洲油企首選分別為蜆殼、法國的道達爾（Total）和挪威的Equinor，認為這些公司資產負債表強勁，將使他們能夠承受油價下跌對現金流造成的壓力。

至於在大西洋另一邊的美國，大型油企埃克森美孚上季非通用會計準則（Non-GAAP）盈利77.13億美元（約601.61億港元），按年跌6.17%。每股盈利1.76美元，總收入大致持平於831.3億美元，兩者俱勝預期。由於併購緣故，上季原油及天然氣日均產量按年增兩成至460萬桶油當量，符合市場預期。

其在美主要對手雪佛龍，首季經調整每股利潤為2.18美元，按年跌25.6%，但勝市場預期的2.14美元；總收入跌2.27%至476.1億美元，遜預期的478.8億美元。上季日均油氣產量為335萬桶，略超預期，單計美國增4%至163.6萬桶。按列帳基準，雪佛龍上季盈利年跌36.37%至35億美元（約273億港元）。

該公司計劃本季動用25億至30億美元回購股份，金額低於第一季的39億美元。公司表示，其全年回購規模100億至200億美元的預期保持不變。

高盛估今年布油均價63美元 國際油價昨日偏軟，紐約期油和布蘭特期油曾跌近1%，報58.71美元和60.65美元一桶。投資銀行高盛表示，在基準情景下，預測石油輸出國組織（OPEC）取消每日70萬桶減產計劃，今年布油平均價預測為每桶63美元，明年為58美元。在美國衰退情景下，明年布油平均價格預測為53美元；在全球經濟放緩情景下更會降至47美元。