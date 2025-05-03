富衛季度新業務價值漲32%

全球經濟動盪，對保險業而言有危亦有機。富衛集團昨公布，截至今年3月底止首季新業務價值達2.87億美元，以固定匯率計，按年增32%；新業務銷售按年增長46%，達6.79億美元，新業務指標增長主要受惠於富衛營運的大多數市場錄增長所推動。

港澳銷售升勢延續 富衛集團行政總裁兼執行董事黃清風表示，集團在本年度開初即迎來強勁勢頭，亦會繼續迅速應對客戶對保障、健康和儲蓄需求的演變。即使是次季度表現出色，資產負債表保持強勁，但集團正在密切關注全球金融市場的波動及不確定的全球宏觀經濟前景。

他又強調，風險管理至關重要，富衛正採取審慎的態度，為各種可能的情況和結果做準備。在香港和澳門地區，上季新業務銷售和新業務合約服務邊際增長勢頭延續，反映本地客戶和來自內地的訪客需求。泰國和柬埔寨地區分部的新業務指標受經濟狀況疲弱及利率下降影響之際，新興市場分部的新業務銷售普遍錄雙位數增長，而日本則維持穩定。

至於美國安泰人壽（Aetna）母企CVS Health集團首季純利和收入均勝預期，甚至調高今財年業績指引，因為保險業務有所改善。

AIG災難險錄損失 不過，跨國保險巨頭美國國際集團（AIG）於3月底止一季純利僅錄6.98億美元，按年仍大減41.54%。以首季持續經營業務的純利來看，亦按年跌9.93%。每股攤薄盈利1.16美元，經調整後為1.17美元，高於市場預期的0.99美元。即使該企上季投資淨利潤按年增長12.87%至11.05億美元，但一般保險業務分部的投資淨利潤按年跌3.41%至7.36億美元，該分部調整後稅前利潤更跌28%至9.79億美元。該公司指，災難險錄5.25億美元損失，高於早前公司預計的5億美元，主因季內就加州山火作出4.6億美元索賠。